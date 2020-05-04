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BURSA Keles Belediye Başkanı: İlçede görülen son korona vakaları, evlerde verilen iftarlardan...

Keles Belediye Başkanı: İlçede görülen son korona vakaları, evlerde verilen iftarlardan kaynaklıBURSA'nın Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçede toplu iftarlar düzenlenmesiyle ilgili halka uyarılarda bulundu.

04.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:20
Keles Belediye Başkanı: İlçede görülen son korona vakaları, evlerde verilen iftarlardan kaynaklı
BURSA'nın Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçede toplu iftarlar düzenlenmesiyle ilgili halka uyarılarda bulundu. Keskin, "Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif korona vakalarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vakalar, hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları iftarlardan kaynaklanmaktadır. En yakınlarla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir" dedi.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, toplu iftar ve sahurun yasaklanmasına rağmen ilçede kalabalık iftar programlarının düzenlenmesine tepki gösterdi. Başkan Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkı uyararak, şunları kaydetti:
"Sevgili hemşehrilerim maalesef koronavirüsle el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa'dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgını ile ilgili vakalarda da artış olmaya başlamıştır. Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif korona vakalarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vakalarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle hiçbir şekilde en yakınlarıyla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Sizlerin de bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim."
Keles Kaymakamı Kübra Teymur ise, "Koronavirüs tehdidine karşı mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbirleri almasına karşın ramazan ayında verilen iftar yemeklerinden dolayı devletimizin almış olduğu sosyal mesafe yasağına ters hareket edilmekte olup verilen iftar yemekleri dolayısıyla vakalarda da artış olmaktadır. Hayatlarınız bizim için değerlidir. Lütfen devletimizin aldığı yasaklara uyup bu ramazan ayında siz sevgili vatandaşlarımızın iftar yemeği düzenlememesi ve misafir kabul etmemesi, virüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerinizle evinizde kalınız. Hayırlı ramazanlar" dedi.
'BAZI KÖYLERDEN İFTAR PROGRAMLARIYLA İLGİLİ UYARILAR ALIYORUZ'
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, halkın koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurgularken, ilçedeki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Keskin, birbirine iftara giden bazı ailelerde koronavirüs tespit edildiğini belirterek, "Daha önce bir mahallemizi karantinaya almıştık. 14 vatandaşımız tedavi gördü. 3'ü vefat etti, 11'i sağlığına kavuştu. Tam bu noktada 'Biz başardık' derken geçtiğimiz hafta içinde Kozaağacı mahallemizden 2 vaka daha geldi. Biri yaşlı vatandaşımız. Öncesinde 2-3 akraba iftarı programına katılmış. Kardeşine, damadına, kızına gitmiş. Ertesi gün koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Son günlerde yine Bursa'dan gelen bir hanım kardeşimiz, kayınpederine misafir olmuş, 2 kız kardeşine iftara gitmiş. Ondan sonra rahatsızlanıyor ve koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Biz diğer köylerimizden de insanların birbirine iftar yemeğine gittiği yönünde uyarılar alıyoruz" dedi.
Vakaların tekrarlamaması için uzun süre kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Keskin, "Gelecek günlerde de biz bu kurallara uymak zorundayız. Koronavirüsün bitmesiyle bu kurallar bitmeyecek. Bu kurallara uzun süre uymak zorundayız. Aksi halde diğer ülkelerde olduğu gibi başardık dediğimiz anda ikinci ve üçüncü dalga gelir" diye konuştu.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
BURSA Keles Belediye Başkanı: İlçede görülen son korona vakaları, evlerde verilen iftarlardan...

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Keskin, Keskin, Bursa, Keles, Güncel, Haber

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