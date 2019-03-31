Bursa Keles'te AK Parti'li Keskin Kazandı

Kaynak: DHA

BURSA'nın Keles ilçesinde, belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı.10 bin 512 seçmenin bulunduğu Bursa'nın Keles ilçesinde belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı. Mehmet Keskin 4 bin 506, İYİ Parti adayı Ali Işık 2 bin 695, Saadet Partisi adayı Fehmi Narin 230 oy aldı.KİMDİR?Mehmet Keskin, 1955 yılında Keles'in Dedeler köyünde doğdu. İlkokulu Dedeler, orta ve lise öğrenimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Keskin, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve Gaziantep'in İslahiye ilçesine öğretmen olarak atandı. Keles ve İznik İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Keskin, 2007-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği yaptı, 2014-2018 yılları arasında da AK Parti Keles İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Keskin, 30 Kasım 2018'de ilçe başkanlığı görevinden ayrılarak Keles Belediye Başkan adayı oldu. Keskin, evli ve 4 çocuk babası.- Bursa