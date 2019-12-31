Haberler » Güncel » Bursa kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı - Haber

Bursa kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladıBURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Öncel T. (56), kendisinden para isteyen oğlu Tuncay T.'yi (35) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

31.12.2019 00:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:38
Kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Öncel T. (56), kendisinden para isteyen oğlu Tuncay T.'yi (35) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Olay, Yenişehir'e bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay T. babası Öncel T.'nin evine gidip iddiaya göre kendisinden para istedi. Öncel T., oğlunun istediğini geri çevirince iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öncel T., odasının duvarında asılı olan pompalı tüfeği alıp, oğluna ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki bacağından yaralanan Tuncay T. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuncat T.'ye ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba Öncel T.'yi gözaltına aldı.
Bursa kendisinden para isteyen oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:04   Adana'da tarihi konak çöktü - Haber
01:02   Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Haber
00:54   Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Haber
00:54   Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Haber
00:45   Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
31.12.2019 01:14:22