02 Mart 2019, 19:45
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Bursa Kendisine Sigara Vermeyen Genci Bıçakladı

Kendisine sigara vermeyen genci bıçakladıBursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.

Kendisine sigara vermeyen genci bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.

Olay, İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., sigara istedi. Özgür A.nın "sigaram yok" demesi üzerine öfkelenen saldırgan, bıcakla 15 yaşındaki genci kolundan yaralayıp kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güncel
Kaynak: DHA