Bursa Kendisine Sigara Vermeyen Genci Bıçakladı

Kendisine sigara vermeyen genci bıçakladı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.
Olay, İnegöl'e bağlı Orhaniye
Mahallesi Ankara
Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., sigara istedi. Özgür A.nın "sigaram yok" demesi üzerine öfkelenen saldırgan, bıcakla 15 yaşındaki genci kolundan yaralayıp kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Güncel
Kaynak: DHA