08.07.2019 14:23
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Bursa kent genelinde elektrik kesintisi

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi

TÜRKİYE Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla şehirde elektik kesildi.

TÜRKİYE Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla şehirde elektik kesildi.
TEİAŞ'a ait trafo merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Bursa kent genelinde elektrik kesildi. Tamir için bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı. Yapılan çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağı bildirildi.
ELEKTRİK ARIZASI RAYLI SİSTEMİ DURDURDU
Kesinti nedeniyle Bursaray'da da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Bursa, Güncel

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