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Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?

Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısını düzenlenecek.

06.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:01 Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?

Kent Konseyi'nin katılımcı demokrasi fikrinden hareketle periyodik olarak düzenlediği ve kentte yaşayan tüm vatandaşların görüşlerinin özgür bir platformda sunulduğu 'Bursa Konuşuyor' toplantısının bu kez ki gündemi 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' 10 Ocak Cuma günü saat 15.00'da Atatürk Kongre Kültür Merkezi' (Merinos AKKM) Başkanlık Salonu'nda düzenlenecek olan toplantıda ortaya çıkan görüşler Bursa Kent Konseyi'nin 2020 gündemine katkı sağlayacak.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kent konseylerinin yerel demokrasinin merkezleri haline geldiğini söyledi. Bursa Konuşuyor toplantısını toplumun tüm kesiminin katılımıyla gerçekleştireceklerini ifade eden Orhan, "Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan görüşler bizim 2020 yılımızın yol haritasını belirleyecek. Bursa'ya gönül veren herkesi toplantıya davet ediyorum" dedi.


Kent Konseyi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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