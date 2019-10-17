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Bursa kestane toplamaya gitti, traktörün devrilmesi sonucu öldü

Kestane toplamaya gitti, traktörün devrilmesi sonucu öldüBursa'da kestane toplamak için çıktığı Uludağ'dan dönerken kullandığı traktörün takla attığı İmdat Türkan (62), yaşamını yitirdi.

17.10.2019 13:26
Kestane toplamaya gitti, traktörün devrilmesi sonucu öldü
Bursa'da kestane toplamak için çıktığı Uludağ'dan dönerken kullandığı traktörün takla attığı İmdat Türkan (62), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Yıldırım İlçesi Teferrüç Mahallesi Kadıyayla Yolu'nda meydana geldi. Uludağ'ın yamaçlarında kestane topladıktan sonra evine dönmek için yola çıkan evli ve 2 çocuk babası İmdat Türkan yönetimindeki 11 AE 133 plakalı traktör, yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada İmdat Türkan, traktörün altında kaldı. Bu sırada bölgede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İmdat Türkan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Bursa kestane toplamaya gitti, traktörün devrilmesi sonucu öldü

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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