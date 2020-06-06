BURSA Kısıtlama bitince Oylat Kaplıcaları açıldı

Kısıtlama bitince Oylat Kaplıcaları açıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan Oylat Kaplıcaları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açıldı.

06.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:32
Kısıtlama bitince Oylat Kaplıcaları açıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan Oylat Kaplıcaları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açıldı.
Oylat Kaplıcaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak 17 Mart'ta kapatıldı. Oylat'ın kapatılmasının ardından kaplıca bölgesindeki oteller ise tamamen boşaltıldı. Uzun zamandır kapalı olan Oylat'ta, normalleşme süreciyle birlikte hazırlıklar yapılarak, yeniden hizmete açıldı. Yüzde 20 doluluk oranıyla hizmete başlayan kaplıcalara ise şehir dışından misafirler gelmeye başladı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetiminden geçen Oylat'ta, koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Otel girişlerinde misafirlerin ateşi ölçülürken, banyolara ise sınırlı sayıda kişi alınıyor. 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile binlerce kişiye şifa dağıtan Oylat Kaplıcaları, romatizma olmak üzere eklem ağrıları, cilt, kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor.
Oylat'ın yeniden hizmete açılması nedeniyle dua edilerek, kurban kesilirken; Oylat A.Ş. yönetim kurulu başkanı Alper Taban, Oylat'ın ülkemiz ve şehrimiz için büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Oylat'ın 76 yıldır hizmet verdiğini aktaran Başkan Taban, "Normalleşme süreciyle birlikte besmeleyle yeniden hizmete başladık. Vatandaşlarımız ne zaman başlayacağımızı soruyordu. 5 Haziran itibariyle yüzde 20 doluluk oranıyla müşteri kabulleri başladı. Normalleşme süreciyle birlikte alınması gereken bütün önlemler alındı. Banyolara sınırlı sayıda kişi alınacak. Umumi açık yerlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilecek. Kurallara uyarak tesislerimiz güvenle kullanabilecek. Deneyimlerinizi de tamamladık. Sağlık ve hijyen kurallarına çok önem veriyoruz, dikkat ediyoruz" dedi.
Çorlu'dan Oylat'a gelen Tuğba Tülek, 'Burası çok güzel. Harika bir doğası var. Pandemi sürecinde evlerde çok sıkıldık, bunaldık. Doğal ortam bizi çok mutlu etti. Otelde gerekli tedbirler alınmış. Maskelerimizle otele alındık. Gerekli önlemler alınmış. Çok güzel' ifadelerini kullandı. Melisa Doğan ise, 'Çok güzel bir yer. Doğasını seviyorum. Geçen sene de gelmiştik. Memnunuz' şeklinde konuştu. BURSA Kısıtlama bitince Oylat Kaplıcaları açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaplıca, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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