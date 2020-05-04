Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BURSA Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldıBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce kapatılan mağazada kalan kedi, 2 gün sonra sesi mahalleli tarafından duyulunca kurtarıldı.

04.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:05
Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı
Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce kapatılan mağazada kalan kedi, 2 gün sonra sesi mahalleli tarafından duyulunca kurtarıldı. Aç kalan kediye, mama ve su verildi.
Olay, cumartesi akşamı, merkez Osmangazi ilçesinin Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma gününden itibaren uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muhammet G., perşembe günü akşam saatlerinde halı mağazasını kapatarak, evine gitti. Kısıtlama başlayıp, devam ederken mahalleli, mağazanın içinden kedi sesi geldiğini duydu. İçeride kedinin kaldığını fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kediyi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Kapı ve pencereleri açamayan ekipler, işletme sahibine ulaştı. Kısa sürede mağazaya gelen Muhammet G.'nin kapıyı açmasıyla kedi, dışarı çıkarıldı. 2 gün içeride kaldığı için beslenemeyen kediye, mama ve su verildi. BURSA Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››BURSA Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:52: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği" iddiasına... - Haber 14:52: Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor - Haber 14:51: Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi - Haber 14:51: Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin