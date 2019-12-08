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Bursa kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı

Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadıBursa'da, sokak ortasında yaşanan dayak olayından sonra harekete geçen polis, dövülen 17 yaşındaki N.D. ile saldırgan İsmet T.'ye ulaştı.

08.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:03
Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı
'da, sokak ortasında yaşanan dayak olayından sonra harekete geçen polis, dövülen 17 yaşındaki N.D. ile saldırgan İsmet T.'ye ulaştı. Genç kızın 1 yıldır erkek arkadaşı olan İsmet T., gözaltına alınırken, N.D., Yürürken bir erkeğe baktım. Kıskandı ve şiddet uyguladı. Şikayetçi değilim dedi. İsmet T., serbest bırakıldı.
Türkiye, Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'e ağlarken, kadına şiddet bitmek bilmiyor. Son olarak, Bursa'da bir genç kızın sokak ortasında uğradığı şiddet olayının ayrıntılarına DHA ulaştı.
Yıldırım Anadolu Mahallesi'ndeki bir ambalaj firmasının sahibi Ö.D., perşembe sabahı, iş yerine gireceği sırada yerde kan izleri olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını izledi. Genç bir kızın, bir erkek tarafından sokak ortasında dövüldüğünü gören Ö.D., polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adrese giderek çalışma başlattı.
Görüntüde, genç bir erkeğin, bir genç kızı tokatlayıp, dizi ile karnına vurduğu tespit edildi. Bölgede araştırma yapan polis, şiddet mağduru genç kızın N.D. olduğunu belirledi. Yakın bir bölgede bulunan N.D., evine götürülerek, ailesine teslim edildi.
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
Baba Osman D. ise yaşananları bilmediği için bir şikayetçi olmadığını söyledi. Ancak bir gün sonra güvenlik kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük infiale neden olan görüntülerin haberlere de konu olması üzerine baba, kızının yaşadığı şiddet olayını gördü. Bunun üzerine de şikayetçi oldu.
'KISKANDIĞI İÇİN VURDU. ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan N.D. kendisini döven kişinin bir yıldır görüştüğü İsmet T. (24) olduğunu söyledi. , İsmet T.'yi evinde gözaltına aldı. Ancak N.D. ifadesinde, İsmet ile Vişne Caddesi üzerinde yürüyorduk. Bu sırada yanımızdan bir erkek geçince baktım. Bunun üzerine İsmet, 'Adama neden bakıyorsun' diyerek, beni kıskandığı için vurmaya başladı. Daha sonra da dizleriyle karnıma vurdu. İsmet T., benim 1 yıllık erkek arkadaşım. Bir anlık sinirlenmesi ve kıskanması nedeniyle bana vurdu. Davacı ve şikayetçi değilim dedi.
İsmet T., sorgusunun ardından, genç kızın da şikayetçi olmaması üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İsmet T.?nin uyuşturucu suçundan poliste kaydı olduğu belirtildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Müslim SARIYARBURSA, (DHA)
Bursa kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı

Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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