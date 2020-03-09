Bursa Kitap Fuarı, 15 Mart’a dek okuma sevdalılarını bekliyor
TÜYAP Bursa 18. Kitap Fuarı, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.
09.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:00
TÜYAP Bursa 18. Kitap Fuarı, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı… Girişin ücretsiz olduğu fuar, her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 15 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Kaynak: Dunya.com
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