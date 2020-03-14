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Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor

Türkiye'de korona virüslü hastanın tespit edilmesiyle, Bursa'da birçok etkinlik iptal edildi.

14.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:51
Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor
Türkiye 'de korona virüslü hastanın tespit edilmesiyle, Bursa 'da birçok etkinlik iptal edildi. TÜYAP'tan yapılan açıklamada, yarın kapanacak Bursa Kitap Fuarı'nın bu akşam kapatılacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Bursa, Ekonomi

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