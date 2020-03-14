Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor
Türkiye'de korona virüslü hastanın tespit edilmesiyle, Bursa'da birçok etkinlik iptal edildi.
14.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:51
Türkiye 'de korona virüslü hastanın tespit edilmesiyle, Bursa 'da birçok etkinlik iptal edildi. TÜYAP'tan yapılan açıklamada, yarın kapanacak Bursa Kitap Fuarı'nın bu akşam kapatılacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Ekonomi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Ekonomi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı