Bursa Kız kardeşini öldüren sanık Niyetim öldürmek değildi - Arşiv

Kaynak: DHA

Kız kardeşini öldüren sanık Niyetim öldürmek değildiBursa'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiası ile tutuklanan otobüs şoförü Halil Küçükkurt (56), hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Küçükkurt, Bana küfür edince korkutmak için otomobilinin kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Niyetim öldürmek değildi dedi.Olay, geçen yıl Kasım ayında Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a tabancayla 6 el ateş açıldı. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil ise uzaklaştı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt olduğunu tespit etti. Karacabey ilçesinde bir evde yakalanan Küçükkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Halil Küçükkurt hakkında 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYORKüçükkurt'un Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. 16 yıldır annesi ve kardeşi ile görüşmediğini belirten Halil Küçükkurt, Kardeşimin yaşantısı, çevresi benim hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden görüşmüyorduk. Bir seferinde evin odasını ateşe verdi. Beni evi kundaklamaktan şikayet ederek cezaevine girmeme neden oldu. Aramız bozuktu. Evin önüne gidip annemin dışarıya veya balkona çıkmasını saatlerce beklediğim günler oldu. Aramızın düzeleceğini düşünerek Günay ile görüşmek istemelerim sonucunda iki defa beni şikayet etmesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günüde kardeşimin dükkanının yakınına, arabamı park ettim. Bu sırada kırmızı bir araba, tamponuma çarptı. Kapısını açtığımda şoförün kardeşimin olduğunu gördüm. Bana ağza gelmeyecek küfürler etti. Silahımı çıkarıp korkutmak için arabasının kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı silahı sonra çeneme dayadım, tetiğine bastığımda patlamadı. Niyetim öldürmek değildi. Eğer kardeşimi öldürmek gibi bir niyetim olsa, başka bir yerde veya daha önce görüşmeye geldiğim zamanlarda öldürürdüm dedi.Hakimin, Kardeşinizi tehdit edip para istediğiniz ve uyuşturucu kullandığınız iddia ediliyor sözleri üzerine Hail Küçükkurt, Kardeşimden hiçbir zaman para istemedim. Uyuşturucu kullanmadım. Benim kendime ait param var. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.