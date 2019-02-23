Bursa Kızılay Genel Başkanı Kınık: 8 Milyon Dolarlık İnsanı Yardım ile Amerika'nın Önüne Geçtik

Kızılay
Genel Başkanı Kınık
: 8 milyon dolarlık insanı yardım ile Amerika
'nın önüne geçtik
TÜRK Kızılay'ın Bursa
şubesinde gerçekleşen olağanüstü kongresine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Kınık, "Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri
'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir" diye konuştu.
Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu, Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapıldı. Genel kurul toplantısına; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti
İl Başkanı Ayhan Salman
, Bursa Milletvekili Efkan Ala
ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile davetliler katıldı.
Burada konuşan ve Türkiye
'nin çok cömert olduğunu yaptıkları yardımlar ile Amerika Birleşik Devletlerini geride bıraktığını belirterek," "2018 yılında 40'ı aşkın ülkede, başta ülkemiz olmak üzere 23 milyon insana insani yardım ulaştırdık. Bugün memleketimiz, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. 8 milyar doları aşkın insani yardım ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçtik. Gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla da dünyanın en cömert ülkesiyiz. Kendi topraklarından 4,5 milyona yakın 70 farklı vatandaşlıktan mültecisiyle de dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir. Bugün, Kızılay aracılığıyla dünyanın en kapsamlı koruma programı uygulanmaktadır, 70 farklı vatandaşlıktan yaklaşık 2 milyon mülteciye koruma ve insani destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursu vermekteyiz. Yaklaşık 2 milyon kere psikososyal ve rehabilistasyon seansı yapmışız topraklarımıza sığınmış olan mülteci çocuklara. Faaliyetlerimiz milletin himmetiyle yürütülmektedir." dedi.
Gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Kınık," Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 18 milyon talebemize anaokuldan lise son sınıfa kadar Kızılaycılık müfredatı, güvenli yaşam eğitimi vermek için bugün Talim Terbiye Kurulumuz müfredatı gözden geçirmekte. Artık her birey ilkyardımı bilen, temel afet bilincine sahip, olağanüstü bir durum olduğunda, bu doğal afet de olabilir, 15 Temmuz gibi beşeri bir afet olabilir, birbiriyle nasıl dayanışacağını, nasıl direneceğini, nasıl tehlikeleri ve riskleri bertaraf edebileceğini bilen özellikle gençlerin eğitildiği bir Kızılaycılık kültürünü topluma yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KIZILAY'A KAN ARACI
Kızılay Bursa olağan üstü kongresine katılan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından satın alınacak kan aracının Kızılay'a bağışlanmasını içeren protokolü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la birlikte imzaladı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kan aracı desteği nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Dr. Kınık, yapılan protokolün kurum faaliyetlerini daha da hızlandıracak, var olan verimi artıracak alt yapı içerdiğini ifade etti.
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Kaynak: DHA