Bursa Klasik Araba Tutkunu İş Adamı, Araçlarından Birini Bahçeli'ye Hediye Etmek İstiyor

Klasik araba tutkunu iş adamı, araçlarından birini Bahçeli'ye hediye etmek istiyor
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde iş adamı Abdullah Ezim, 10 yıl önce başladığı klasik otomobil koleksiyonunda bulunan 45 klasik araçtan birini MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye hediye etmek istediğini söyledi.
Yurt içi ve dışından araştırarak bulduğu parçalarla hurda halindeki araçları atölyesinde yeniden kullanıma hayat veren Abdullah Ezim, 45 olan klasik araç sayısını 70'e ulaştırmak istiyor. Ezim, klasik araba tutkusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bu araçlarından birini hediye etmek istiyor. Abdullah Ezim, '10 yıl önce bir klasik araba sergisine gitmiştim. Orada böyle eski araçları görünce ben de klasik araba toplamaya karar verdim. 10 yıldan bu yana Amerikan klasik araçlarını topladım. Şu ana kadar 45 aracım oldu. Atölyede, hurda hale gelmiş klasik araçları yeniliyor, çalışır hale getiriyorum. Böylece güzel bir hobi edinmiş oldumö dedi. İnegöl'de mobilya ve kent müzelerinin bulunduğunu hatırlatan Ezim, 'Bir tane de klasik araba müzesi neden olmasın diyerek bir çalışmam var. İnşallah nasip olur. dedi.
Araçların piyasa değerinin paha biçilemez olduğunu söyleyen Ezim, 'Piyasa değeri satıcının psikolojisine bağlı. Bu işin belirli bir fiyatı yok, bu iş zevk işi ve hobi. Fiyatını bilmek mümkün olmuyor. 30 bin liradan 500 bin liraya kadar klasik araç varö ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de klasik araba tutkusunu bildiğini belirten Ezim, 'Sayın Bahçeli'nin yolu buraya düştüğü zaman, biz de onun engin klasik tecrübelerinden istifade etmek isteriz. O günün şartlarında bakarsınız bir tane aracımızı Devlet Bahçeli'ye hediye ederizödedi.
İnegöl,Devlet Bahçeli