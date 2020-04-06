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Bursa Kocaeli arasındaki dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş çıkış yasağı uygulanırken, Bursa'nın İznik ilçesi ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasındaki kestirme dağ yolu uyanık sürücülerin tercihi oldu.

06.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:05
Bursa Kocaeli arasındaki dağ yolu toprakla kapatıldı, uyanık sürücüler yolda kaldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş çıkış yasağı uygulanırken, Bursa 'nın İznik ilçesi ile Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesi arasındaki kestirme dağ yolu uyanık sürücülerin tercihi oldu. Ancak bu yol jandarma tarafından toprak dökülerek kapatılınca, sürücüler yolda kaldı. İznik ilçesi Yörükler Köyü Muhtarı Mehmet Batı, "Korona tehdidi geçene kadar yolumuz kapalı, buraya gelmeyin" çağrısı yaptı

Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler köyü ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi arasındaki yol sürücülerin geçmelerini engellemek için toprakla kapatıldı. Yörükler Köyü Muhtarı Mehmet Batı, "Burası Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile sınır. Dağ yolu olduğu için sürücüler şehirler arası yollardan geçiş yapamadığı için buradan geçmek istiyor. O yüzden de yola toprak dökülerek her iki sınır da kapanmış oldu" dedi.

Kapalı olan yolu köylüler ile birlikte kontrol için gelen Yörükler Köyü muhtarı Mehmet Batı, "Zaman zaman buraya gelerek geçişlerin olup olmadığına kontrol ediyorum. Hatta dün akşam buradan geçiş yapılmış, toprağın bir kısmı çökmüş. Bunun da tedbirlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtar Batı, "İçişleri Bakanlığı'mızın korona virüsü mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile il sınırlarına geçiş kısıtlaması getirildi. Bizim köyümüze sınır olan İzmit-Karamürsel giriş ve çıkışına da toprak döküldü. Bazı sürücülerin haberi yok. Karamürsel'den ve İznik tarafından gelen sürücüler bu güzergahı kullanıyor. Ancak yolun kapalı olduğunu görüp duraksıyorlar ardından ise geri dönüyorlar. Bu güzergah dağ yolu ve daha kısa. Daha çok tercih ediliyor. Normal günlerde buradan 200-250 araç geçmekte. Sürücülerimizi uyarıyorum, yol kapalı.Gelmesinler" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karamürsel, Kocaeli, İznik, Bursa, Güncel
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