BURSA Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

02.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:01
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. Faruk Demirtaş (21) yönetimindeki 16 KIN 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Demirtaş ve arkadaşları Enes Üner (21) ile Onur Şahin (21) içeride sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 kişi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla otomobilden çıkarıldı. Yaralılardan Faruk Demirtaş, ekiplere sürekli "İyi miyim?" diye sordu. 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. BURSA Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Güncel, Haber

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