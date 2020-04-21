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BURSA Kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına metreler kala ağaca çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına metreler kala ağaca çarptı: 3 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak bir eve metreler kala ağaca çarptı.

21.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:07
Kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına metreler kala ağaca çarptı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak bir eve metreler kala ağaca çarptı. Kazada yan şekilde asılı kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Öcalan (24) yönetimindeki 16 N 7995 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak bir evin yanındaki ağaca çarptı. Evin duvarına metreler kala duran ve yan şekilde asılı kalan otomobildeki sürücü Öcalan, Orhan Tuncer (26) ve Muhammed Geyik (26) yaralandı. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. BURSA Kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına metreler kala ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Abdullah Öcalan, İnegöl, Güncel
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