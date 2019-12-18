Haberler » Güncel » Bursa köpek yavruları, yaralı annelerinin başından ayrılmadı - Haber

Bursa köpek yavruları, yaralı annelerinin başından ayrılmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçerken aracın çarpması sonucu yaralanarak yerden kalkamayan anne köpeğin başından yavruları ayrılmadı.

18.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:07
'nın ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçerken aracın çarpması sonucu yaralanarak yerden kalkamayan anne köpeğin başından yavruları ayrılmadı. Tedavi için olay yerine gelen ekiplerin, yaralı anneyi alıp götürdüğü sırada 2 yavru köpek de peşini bırakmayınca, anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü.
Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Hikmet Şahin Köprülü kavşak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü yaralı köpeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı halde orta refüjdeki yeşillik alana sürünerek giden köpeğin yanında bulunan yavruları annelerinin yanından bir an olsun ayrılmazken olayı gören çevredeki vatandaşlar duygulandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği durdurdu, barınak ekipleri de yaralı köpeği aldı. Bu sırada yavrular annelerinin peşinden ayrılmadı. Ekipler, yavruları da araca alarak anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.
Bursa köpek yavruları, yaralı annelerinin başından ayrılmadı

İnegöl, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:02 Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi - Haber
10:02 Ümmiye teyze, 'Yün Bebek 2' filmiyle geliyor - Haber
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA - Haber
10:01 Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babası: Mezar taşına, 'bilim şehidi' yazmak... - Haber
10:00 Kışın sağlık için farklı renklerde besinler tüketin - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
18.12.2019 10:03:37