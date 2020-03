BURSA Köprüden atlayan genci yakalayan mehter başı İnsanlık görevimi yaptım

Köprüden atlayan genci yakalayan mehter başı: İnsanlık görevimi yaptımBURSA'da arabasına zabıtalar tarafından el konulması üzerine köprülü kavşaktaki demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı kurtaran Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen, "Herkes bana kahraman mehter başı diyor. Sosyal medyadan yazan, telefonla arayanlar var. Ben insanlık vazifemi yaptım. Araçtan indim, elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaş çok şükür kurtuldu? dedi.Osmangazi ilçesinde Merinos Parkı önünde geçen pazar günü yaşanan olayda, adı öğrenilmeyen seyyar satıcının arabasına zabıtalar el koydu. Duruma tepki göstermek isteyen seyyar satıcı da parkın önündeki köprülü kavşağın demir korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Arabasının geri verilmemesi halinde atlayacağını söyleyen seyyar satıcı ikna edilmeye çalışılırken, bir konserden dönen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen ise, içinde bulunduğu otobüsten inerek seyyar satıcının yanına gitti. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen seyyar satıcıyı köprüden atlamak için hamle yatığı sırada tuttu. Beraberindekilerle seyyar satıcıyı bulunduğu yerden indirdi. Seyyar satıcı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.'İNTAHARA KALKIŞAN GENCİ HAVADA YAKALADIM'DHA muhabirine konuşan Şaban Gülşen, "Pazar günü mehter takımımızla birlikte görevden dönüyorduk. Geçerken Merinos Köprülü Kavşağı'ndaki demirlerin arkasında birinin durduğunu gördük. Biz de durduk. Önce camı açtık, ne yaptığını sorduk. Sonra arabadan inip yanına gittik. 'Ben öldüm, yandım' diye bağırıyordu. Ben de iyice yaklaştım. Kendisiyle biraz konuştum ama intihar edeceğini söyledi. Biraz daha yaklaşınca kendisini boşluğa bıraktı. Son anda demir parmaklıkların arkasında havada yakaladım. 'Kurtarmayın beni, yeter artık bıktım' diye bağırmaya devam ediyordu. Tek başıma tutuyordum, diğer arkadaşların da yardımıyla demir parmaklıkların üzerinden çıkardık. Vatandaşlar da yardıma geldi. Kendisini kurtardık. Bu sefer de kafasını yere vurmaya başladı. Kendisini teselli ettik. Polis ve ambulansa haber verdik. Biraz sakinleştirdik? dedi.'HERKES BANA KAHRAMAN MEHTER BAŞI DİYOR'Kendisinin insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten Gülşen, "Ben kendisini kurtarmış olduğumuz için seviniyorum. Şu an herkes 'kahraman mehter başı' diyor. Sosyal medyadan yazan, telefonla arayanlar var. Ben insani vazife olarak gördüm. Araçtan indim, elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaş çok şükür kurtuldu. Kendisine uzun ömürler diliyorum? diye konuştu.

Kaynak: DHA