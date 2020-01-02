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Bursa köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesinde, köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45), çevredeki vatandaşlar kurtardı.

02.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:53
Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı
'nın ilçesinde, köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45), çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Mahmudiye Mahallesi Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprünün demir korkuluklarının üzerine çıkan Ender İ., iddiaya göre, bunalıma girerek 4 metre yükseklikten dereye atladı. Derede sürüklenen Ender İ.?yi gören vatandaşlar yardıma koştu. Derede boğulmak üzereyken kurtarılan Ender İ., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ender İ.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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