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Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı

Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile düet yaptı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne alan Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile şarkı söyledi.

30.10.2019 00:16
Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan ile düet yaptı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahne alan Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile şarkı söyledi.
Gemlik Demokrasi (İskele) meydanında sahne alan Koray Avcı'yı Gemlik'te on binlerce kişi izledi. Meydanın tamamen dolduğu programda Koray Avcı, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Neşet Ertaş'ın Leylam adlı eserinde düet yaptı. Sertaslan, Avcı'ya ud ile de eşlik etti.
Bursa koray avcı, gemlik belediye başkanı sertaslan ile düet yaptı

Mehmet Uğur Sertaslan, Koray Avcı, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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