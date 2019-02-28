Bursa, Körfez Ülkeleriyle İhracatını Arttırmayı Hedefliyor

Gün boyu süren ikili iş görüşmelerin ve sunumların ardından Körfez ülkelerinden gelen konuklar, Bursa protokolü ve Bursalı iş insanlarıyla Gala yemeğinde bir araya geldi. Gala Yemeğine; Bursa Valisi Yakup Canbolat, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Riyad Temsilcisi Mustafa Göksu'nun, yanı sıra Suudi Arabistan'da yerleşik olan ve Körfez ülkelerinde ticari faaliyette bulunan 65 iş insanı ve Bursa'daki iş insanları katıldı.

600' yakın görüşme

Gecede konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, şunları söyledi: "Konuk iş insanlarımızla görüşmek üzere 200'e yakın Bursalı iş insanımız kayıt yaptırdı ve gün içerisindeki Forum'da 600'e yakın iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Kalkınma Ajansları olarak bölgeler arası kalkınma farklılıklarını azaltmak için planlama yapmak ve gerekli destek mekanizmalarını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te yatırımcılarımızı bilgilendirmek, onlara danışmanlık yapmak üzere yatırım destek ofisi çalışmaları da yürütüyoruz. İki gün süren bu Forum'da gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleriyle ortaya çok daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Yabancı yatırımcılarımız Bölgemizle ilgili her türlü konuda bizlere rahatlıkla ulaşabilirler."

Ekonomik, sosyal ve kültürel bir program

İki günlük 'Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu' organizasyonuna turistik ve kültürel programlar da eklediklerini ifade eden Gerim sözlerini şöyle noktaladı: "Bu iş birliğini arttırıcı programların yanında yabancı konuklarımız için sosyal ve kültürel programlar da gerçekleştirmeye çalıştık. Organizasyon içeriğinde Uludağ, Kozahan gibi Bursa'nın tarihi ve turistik yerleriyle ilgili programlarımız da var. Bu vesile ile ülkemize gelen iş insanları şehrimizin farklı yönlerini de görme ve tanıma imkanı bulacaktır."

"Bursalı firmalar her türlü övgüyü hak ediyor"

"BEBKA ile beraber Bursa'da düzenlediğimiz bu İş Forumu etkinliği ile Körfez bölgesinden gelen siz değerli misafirlerimize bölgenin ticaret potansiyelini ve yatırım imkanlarını ilk elden göstermeyi hedefledik" diyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisinin kat etmiş olduğu büyümeyi ve yatırım ortamının global ölçekte geldiği noktayı, ülkemizin imalat sanayindeki rekabet avantajlarını, özellikle Hazır Giyim ve Tekstil sektörlerinde bölgenin potansiyelini ve iş imkanlarını global iş dünyasının yerinde gözlemlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bursa'nın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir yeri mevcut. Bu bölgede, Hazır Giyim ve Tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Bursa firmalarının dünya çapında elde etmiş oldukları başarılı sonuçlar her türlü övgüyü hak ediyor."

Rumeli, "Sizlerin de gözlemlediğiniz gibi ülkemiz, büyümesini kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu büyüme ve bu istikrar, yatırım dünyasına çok önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu ve benzeri etkinliklerimizin çok önemli iş birliklerine vesile olacağını temenni ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

"Arap dünyasıyla olan ihracatımız artacaktır"

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursa ilimiz ülkemizin ihracatına çok ciddi katkılar sağlamaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla toplam ihracatı 13,3 milyar dolar olan ilimiz, İstanbul'dan sonra uzun yıllardır ikinci sırada yer almakta olup, son dönemde ihracatta ikincilik sırası için Kocaeli ilimizle tatlı bir rekabet içerisindedir. İnanıyorum ki ilimizin ihracat kapasitesini artıracak bu ve benzeri etkinliklerle, Bursa ihracat konusunda daha iyi noktalara doğru yol alacaktır" diye konuştu.

Canbolat sözlerini şöyle noktaladı: "Bursa'mızın Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkeleriyle yaptığı ihracat yüzde 2'yi geçmiyor. Türkiye'nin toplam ihracat hacmi göz önünde bulundurulduğunda ise bu oran yüzde 2-2,5 seviyesindedir. Hem Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin ekonomik büyüklükleri hem de ülkemizin üretim potansiyeli dikkate alındığında bu ihracat rakamlarının kısa bir zamanda önemli oranda artacağı kanaatindeyim. Bu noktadan hareketle, ilimizin hazır giyim, konfeksiyon ve ev tekstili üreticileri ile Arap Yarımadası'ndan gelen iş insanlarını bir araya getiren bu organizasyonun çok önemli neticelere vesile olacağına inancım tamdır."

26-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu'nda Körfez Ülkelerinden gelen konuk iş insanları ile Bursalı iş insanları arasındaki ikili iş görüşmeleri yanı sıra, BEBKA bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk tarafından konuk heyette bulunan iş insanlarına, Bursa'da yatırım ortamı, yatırım teşvik sistemi ve destekler konusunda sunum da gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler