BURSA Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi

Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildiRUSYA'da, koronavirüse yakalanan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

27.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:17
Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi
RUSYA'da, koronavirüse yakalanan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen 2 Türk vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Rusya'nın Blagoveshchensk kentinde yaşayan Sedrettin Küçük (59) ve Svobodnenskaya kentinde yaşayan Uğur Kurt'un (51) koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan 2 Türk vatandaşı için Türkiye'den ambulans uçak gönderildi. Küçük ve Kurt'u alan ambulans uçak, saat 21.45 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı pistine teker koydu. Burada ambulanslara alınan 2 Türk vatandaşı, tedavilerinin yapılacağı Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. BURSA Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya’dan Bursa’ya getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Konya’daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Haberler››Güncel››BURSA Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:19: Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Erdoğan, Libya'nın istikrarı için çabalıyor" - Haber 00:18: SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Haber 00:15: ABD Başkan Yardımcısı Pence "Kovid-19" nedeniyle Florida ve Arizona ziyaretlerini iptal etti - Haber 00:15: Erzincan'daki yangında 6 ev ile bir samanlık ve ahır zarar gördü - Haber 00:14: Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi - Haber 22:57: Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü - Haber 21:31: Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı - Magazin 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber