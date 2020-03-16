BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
Koronavirüs mobilyayı etkilemediKORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor.
16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:50
Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
KORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl 'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, sektöre ilişkin olumlu beklentileri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yılda ortalama 700 bin düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bu da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır" dedi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri de etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün bütün üretim sektörlerinde tedirginlik yarattığını kaydeden İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sektörünün panik yapmadan üretime devam etme gayretinde olduğunu belirtti. Ayhan, "Mobilya sektöründe talebin azalması kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ancak yaklaşan düğün sezonu, evlerin tadilat çalışmaları muhakkak sektörümüzü ayakta tutacaktır. Türkiye'de ortalama 700 bine yakın düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bunun da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olma zamanı dedi.
HAMMADDECİLERE ÇAĞRI
Ham madde tedarikçilerinin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "Bizleri iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü ham maddeye yapılacak zam ülke için en büyük kötülüklerden biri olur. Herkes fedakarlık yapmalı, ürünlerimizi yine aynı fiyatlara satmalıyız. Kimse fırsatçılık yapmamalı, olabildiğince fedakar olmalıyız. Devletimiz gerçekten takdire şayan tedbirler alıyor. Sağlık her şeyden önemlidir. Bir insanın canı hiçbir parayla ölçülemez. Elimizden gelen neyse fedakarlık yapmaya hazırız. KDV indirimlerimiz var. Satışlarda hiçbir zam yapmadan bu sezonu geçirebiliriz. Tek istediğimiz bu konuda ham madde tedarikçilerimizin de bizim yanımızda olması. Bu kötü senaryoda iyi bir ekonomik yıl geçirmek için el birliği içinde olmamız lazım diye konuştu.
KORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl 'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, sektöre ilişkin olumlu beklentileri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yılda ortalama 700 bin düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bu da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır" dedi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri de etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün bütün üretim sektörlerinde tedirginlik yarattığını kaydeden İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sektörünün panik yapmadan üretime devam etme gayretinde olduğunu belirtti. Ayhan, "Mobilya sektöründe talebin azalması kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ancak yaklaşan düğün sezonu, evlerin tadilat çalışmaları muhakkak sektörümüzü ayakta tutacaktır. Türkiye'de ortalama 700 bine yakın düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bunun da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olma zamanı dedi.
HAMMADDECİLERE ÇAĞRI
Ham madde tedarikçilerinin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "Bizleri iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü ham maddeye yapılacak zam ülke için en büyük kötülüklerden biri olur. Herkes fedakarlık yapmalı, ürünlerimizi yine aynı fiyatlara satmalıyız. Kimse fırsatçılık yapmamalı, olabildiğince fedakar olmalıyız. Devletimiz gerçekten takdire şayan tedbirler alıyor. Sağlık her şeyden önemlidir. Bir insanın canı hiçbir parayla ölçülemez. Elimizden gelen neyse fedakarlık yapmaya hazırız. KDV indirimlerimiz var. Satışlarda hiçbir zam yapmadan bu sezonu geçirebiliriz. Tek istediğimiz bu konuda ham madde tedarikçilerimizin de bizim yanımızda olması. Bu kötü senaryoda iyi bir ekonomik yıl geçirmek için el birliği içinde olmamız lazım diye konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
Etiketler : Koronavirüs, Murat Erat, İnegöl, Güncel
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