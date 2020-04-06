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BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştüBURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90'ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.

06.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:04
Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90'ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.
Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, mobilya ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarında da hayata geçirildi. Üretimin devam ettiği üretim merkezlerinde işçiler, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda maske ve eldivensiz çalıştırılmıyor.
'HER ÇALIŞANIN MASKE VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR'
Alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sanayisinde işletmelerin yüzde 90'ının üretime devam ettiğini duyurdu. Bazı işletmelerde ise kısa dönem çalışma şekline geçildiği bilgisini paylaşan Ayhan, 'Saat ayarlamalarına geçen firmalarımız var. Haftasonu çalışmayan firmalarımız var. Firmaların kendine has çeşitli uygulamaları bulunuyor. Devletimizin de bu noktada bizlere destekleri var. Bu desteklerin yanında içeride iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler sıklaştı. Her çalışanın belirli bir mesafe aralığı ile, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz de uyuyor' dedi.
'NAKLİYE AĞI DEVAM EDİYOR'
Aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Ayhan, 'Nakliye ağı hala devam ediyor. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye çalıştığı sürece, mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Bu arada yıllık izinleri kullandıran firmalarımız var. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz' diye konuştu.
'İHRACAT DÜŞTÜ'
Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın ise, yarı yarıya durduğunu aktaran Başkan Ayhan, 'İhracatta artık yavaşlama var. Birçok gümrük kapısında sıkıntı yaşanıyor. Zaten alıcılar da ısrarlı bir şekilde ürün istemiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde de sıkıntılar var. Şu anda ihracat yüzde 50 durdu. İç pazarda Ramazan ayına kadar siparişleri bitiren bitirir sonra orası da durur. Temennimiz bu işin aşısının bulunması ve tekrar sağlıklı günlere dönmek. Eskisi gibi gece gerekirse vardiyalı çalışmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Murat Erat, İhracat, İnegöl, Güncel

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BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
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