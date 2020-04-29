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BURSA Koronavirüs salgını, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi

Koronavirüs salgını, gümüş balığı fiyatlarını da etkilediBURSA'nın Orhangazi ilçesinde balıkçılar, gümüş balığı için ağlarını atmaya başladı.

29.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:36
Koronavirüs salgını, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde balıkçılar, gümüş balığı için ağlarını atmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle balığın kilo fiyatının düşüş gösterdiğini belirten balıkçılar, balığın tonaj olarak geçen yıla göre daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.
Yurt içinde talep gören ve Avrupa'ya da ihraç edilen gümüş balığı için İznik Gölü'nde balıkçılar ağlarını hafta başından itibaren bırakmaya başladı. Gölde Orhangazi, Narlıca, İznik ve Çakırca su ürünleri kooperatiflerine bağlı 50'nin üzerinde balıkçı, gümüş balığı için çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgını, gümüş balığının da piyasasını etkilerken balıkçılar geçen yıla oranla balığın kilo fiyatında düşüş görüldüğünü kaydetti. Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, geçen yıl kilosunu 3.40 TL'den sattıkları gümüş balığının bu yıl 2.30 TL'den alıcı bulduğunu ifade ederek, 'Virüs salgını nedeniyle bir bilinmezlik var. Bu balığın tamamı ihraç oluyor ancak ihracatçı, önünü göremediği için bu durum balığın kilo fiyatına da yansıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle istediğimiz rakamları göremiyoruz. Bu konuda bir düşüş söz konusu' dedi.
Avlanmaya yeni başladıklarını kaydeden Bektaş, 'Tonaj olarak bu yıl İznik Gölü'nün tamamından bin ton civarında bir balık üretimi bekliyoruz. Balıkçılar olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu sıkıntılı günlerden el birliği ile dayanışma içerisinde kurtulmuş olacağız. İznik yakası ile Orhangazi yakasında yaklaşık 60 balıkçı firması, gümüş balıkçılığı yapıyor bu sayede eylül, ekim ve kasım ayına kadar da yaklaşık 300 kişi istihdam ediliyor. Bu sezon göldeki balık miktarından umutluyuz' ifadelerini kullandı. BURSA Koronavirüs salgını, gümüş balığı fiyatlarını da etkiledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Orhangazi, İznik, Güncel, Haber

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