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BURSA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ OLAN HASTA, MASKE TAKMAMAK İÇİN DİRENDİ

BURSA Gemlik Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:40
BURSA KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ OLAN HASTA, MASKE TAKMAMAK İÇİN DİRENDİ
BURSA Gemlik Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, 9 Nisan'da Gemlik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Covid-19 belirtilerinden olması nedeniyle koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti. O anlar, odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
'BEN SİZDEN KORKUYORUM, SİZ BENDEN KORKMAYIN'
Karantina alanına yatırılan koronavirüs şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan Abdülhalim Hoşer, "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz" diyerek uyarıda bulundu.
Hasta ise "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Gemlik, Güncel
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