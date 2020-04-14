Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BURSA Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyor

Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde, simitçi Fatih Taş, koronavirüse karşı tedbir olarak madeni paraları 180 derecelik fırında ısıtarak kullanıyor.

14.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:39
Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyor
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, simitçi Fatih Taş, koronavirüse karşı tedbir olarak madeni paraları 180 derecelik fırında ısıtarak kullanıyor.
İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi'nde hizmet veren simitçi Fatih Taş, madeni paraları 180 derecede yaklaşık 15 dakika ısıtarak kullanıyor. Uzmanların, 'virüs yüksek derecelerde ölüyor' uyarısının ardından bu uygulamaya başladığını belirten Taş, paranın koronavirüsü yayabileceği endişesiyle bu şekilde kullandıklarını ifade etti. Madeni paraların yüksek ısıyı gördükten sonra dezenfekte olduğuna inanan Taş, bütün esnafı da koronavirüse karşı duyarlı olmaları konusunda uyararak, "Herkes elini taşın altına koyarsa bu bu süreci daha hızlı atlatabiliriz" dedi.
Simitçi Taş, "Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı biz de böyle bir önlem aldık. Virüsün sıcakta öldüğünü söylüyorlar. Malum paralar da elden ele gezen bir şey olduğu için virüsün yayılmasını engellemek adına paraları 180 derecede kaynatıp, kullanmaya başladık. Böylelikle hem müşterilerimizin hijyenini hem de kendi hijyenimizi sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı. BURSA Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, İnegöl, Fatih, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Haberler
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı Haberler
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla canına kıydı
Haberler ›› Güncel ››BURSA Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:03: (BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI - Haber 17:02: Rap ve kum sanatı ile 'evde kal' çağrısı - Haber 17:02: Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz - Haber 17:02: Akar: "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların... - Haber 17:02: Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını... - Haber 16:51: AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor - Haber 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler