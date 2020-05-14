BURSA Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu olduBursa'da her ikisi de 82 yaşında olan çift, koronavirüsü yenip, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

14.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:19
Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu
Bursa'da her ikisi de 82 yaşında olan çift, koronavirüsü yenip, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Kestel Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle gelen çiftin yapılan testleri, pozitif çıkınca tedaviye alındı. İsimleri açıklanmayan çift, 14 gün sonra virüsü yenip, sağlıklarına kavuştu. Son yapılan testleri negatif çıkan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.
Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik semptomları ile hastaneye başvurduklarını belirtti. Her ikisinin de kalp hastalığı olmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bahçetepe, hastaların şifa ile taburcu edildiğini söyledi
Taburcu olan hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini belirten Uzm. Dr. Bahçetepe, ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayarak, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu. BURSA Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kestel, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar’a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç’la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Haberler››Güncel››BURSA Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı - Haber 14:44: Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi - Haber 14:44: Muğla'da ata tohumları toprakla buluştu - Haber 14:43: Demirkale: "Zorlukları beraber paylaşacağız" - Haber 14:43: PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu - Haber 14:33: Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:01: 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti - Haber 12:43: Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular - Haber 12:15: Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım - Haber