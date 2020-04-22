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BURSA Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildiBursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu 7 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

22.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:40
Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi
Bursa'da koronavirüs testi pozitif çıkan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu 7 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, bazı rahatsızlıklar nedeniyle tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Başhekimi Op. Dr. Alaybeyoğlu'nun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı koronavirüs testi pozitif çıktı. Alaybeyoğlu'nun Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı.
ALAYBEYOĞLU BAYRAKLAR VE ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ
Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi'nde 7 günlük tedavinin ardından yapılan 2 kovid-19 testi de negatif çıkan Ferit Alaybeyoğlu taburcu edildi. Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanan Alaybeyoğlu, ailesini çok özlediğini ve bir an önce onların yanına gitmek istediğini söyledi. BURSA Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
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