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BURSA Koronavirüsü yenen Şule hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen Şule hemşire, alkışlarla taburcu olduBURSA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve koronavirüse yakalanan Şule Aktaş (42), 7 günlük tedavinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

26.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:48
Koronavirüsü yenen Şule hemşire, alkışlarla taburcu oldu
BURSA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve koronavirüse yakalanan Şule Aktaş (42), 7 günlük tedavinin ardından çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
Gemlik Devlet Hastanesi'nde 18 yıldır görev yapan hemşire Şule Aktaş, rahatsızlanması nedeniyle geçen pazar günü çalıştığı hastaneye gelerek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Aktaş, hastaneye yatırıldı. Aktaş, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 14 gün evde kalacak olan Aktaş, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu. Şule Aktaş, '7 günlük tedavi sonrası emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız burada, lütfen siz de bizim için evde kalın' dedi. BURSA Koronavirüsü yenen Şule hemşire, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Gemlik, Güncel , Haber
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