BURSA Koruluk alev alev yandı

Koruluk alev alev yandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde evin bitişiğindeki kuruluk alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre yangın İnegöl'ü kırsal Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Tahsin Okumuş'a ait evin bitişiğindeki korulukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiye
ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin eve sıçramasını engellediler.
Yangın sonucunda korulukta maddi hasar meydana gelirken, olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA