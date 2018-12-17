Bursa Küçük Öğrenciler, Okul Bahçesine Kuş Mahallesi Kurdu

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kocatepe İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, okullarının bahçesine kuş mahallesi kurdu. Velilerin de yardım ettiği projede öğrenciler, mahalle kavramını öğrenirken, hem hayvan sevgisini, hem de matematik bilgilerini pekiştirdiler. Kuş Mahallesi projesi, İnegöl'de ilk defa Kocatepe İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık iki hafta boyunca evlerinde anne ve babalarının yardımıyla kuş evi yapan 2-F sınıfı öğrencileri, kuş evlerini okullarının bahçelerinde oluşturdukları Kuş Mahallesi'nde ağaçlara astılar. Velilerin de yardım ettiği projede, Kuş Mahallesi, öğrencilerin adlarının yazl olduğu cadde ve sokaklarda oluşuyor.'BU PROJE OKULUN HAYATA EL ATMASIDIR'Proje hakkında bilgi veren 2F sınıfı öğretmeni Bülent Pişkin, 'Bu proje aslında okulun hayata el atmasıdır. Yaptığımız sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilerimiz hem hayvan sevgisini öğreniyorlar, hem bir mahalle oluşturarak mahalle kavramını bütün kurgularıyla öğreniyorlar, hem de tek ve çift sayılarla birlikte matematik de öğrenmiş oluyorlar. Velilerimizin de tam desteğiyle ortaya harika bir görüntü çıkıyor. Bu proje birçok unsuru içinde barındırması nedeniyle şu anda İnegöl'de ilk gözüküyor. Yaklaşık iki haftalık bir hazırlık dönemimiz oldu. Kuş evleriyle kurduğumuz mahalle ile projeyi burada bırakmayacağız. Bu projenin adım adım gelişmesini sağlayacağız. Tıpkı bir mahalle gibi cadde ve sokak isimleriyle gelişecek. Adım adım bunu büyüteceğiz. Bu projeye sahip çıkılacak. Yapılıp bırakılan bir proje olsun istemiyoruzö dedi.