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Bursa Kültürel Tanıtım Derneği'nden Dumlupınar ziyareti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray ve Dernek Üyeleri ziyaret etti.

18.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:36Bursa Kültürel Tanıtım Derneği'nden Dumlupınar ziyareti
'nın ilçesini Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray ve Dernek Üyeleri ziyaret etti. Ziyarete Önceki dönem Bursa Vali Yardımcısı Halis Aslan'da katıldı.

Dernek üyeleri Dumlupınar Şehitliği ve Ağaçköy şehitliklerini ziyaret öncesi ilçenin tarihteki yeri ve önemi hakkında Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'ndan bigi aldı.

Kaymakam Abbasoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek üyelerine ve önceki dönem Bursa Vali Yardımcısı Halis Aslan'a teşekkür etti.

Abbasoğlu, Kurtuluş Savaşı yıllarına ait basında yer alan bilgi, belge ve dökümanların bulunduğu Basında Dumlupınar adlı ansiklopedi'yi dernek üyelerine takdim etti.

Dumlupınar'ın tanıtımı için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Bursa Kültürel Tanıtım Derneği üyeleri, "Dumlupınar Kaymakamı ve Dumlupınar Belediye Başkanı, ilçe protokolü ve daire amirleriyle uyum ve gayret içerisinde Şehitlikler ve Dumlupınar'ın tarihteki yeri için tanıtım çalışmalarına devam ediyorlar. Gerek basından, gerekse buraları ziyaret eden dostlarımızdan bu çalışmaları duyuyor ve görüyoruz. Bugün bu çalışmaları yerinde görüp bizlerde şahit olduk. Kendilerine başarılar diliyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

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