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BURSA Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi

Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldiBURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan, geçtiğimiz yaz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi.

06.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:28
Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan, geçtiğimiz yaz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi. Gölbaşı Barajı'nın, çiftçinin şah damarı olduğunu söyleyen Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Rabbim yardım ederse, yağışlar biraz daha devam ederse bir nebze de olsa çiftçimiz nefes alacak" dedi.
1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için, Bursa 'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı, geçen yaz kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan barajda yaşanan kuraklık, yağışların artması ve Uludağ eteklerindeki karların erimesiyle son buldu. Bursa Ovası'nın büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi.
'GÖLBAŞI GÖLETİ, ÇİFTÇİMİZİN ŞAH DAMARI'
Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Gölbaşı Göleti, bizim şah damarımız. Çiftçimizin atar damarı. Bu göletimiz, Gölbaşı'ndan başlayıp, tüm Demirtaş Ovası'nın su havzasını sağlayan sulama göletimiz. Nisan yağmurları güzel gidiyor. Karların da erimesiyle su var gibi görünüyor fakat beklediğimiz doluluk yok. Göletin havzası kil dolu olduğu için fazla dolu görünüyor. Dolu testi, su almaz. Suyun aktığı havza kil, çakıl gibi şeylerle dolu. Göletin bir an önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.
'TEMİZLİK YAPILMASI ŞART'
Yağışlarla birlikte baraj gölündeki doluluk oranının artabileceğini dile getiren Kılıç, "Rabbim yardım ederse, yağışlar biraz daha devam ederse bir nebze de olsa çiftçimiz nefes alacak. Geçtiğimiz yıl gibi kurak bir mevsim geçirirsek sıkıntı yaşayacağız. Bunun bedelini ülke olarak öderiz. Bursa, Antalya, Harran Ovası'ndaki çiftçi üretmezse, ülke olarak sıkıntı yaşayacağız. Çiftçimiz için önemi büyük olan Gölbaşı Göleti'nin temizlenmesi gerekiyor. 30 santimetre derinliği olan yerler var. Bazı yerlerde 8, bazı yerlerde 10 metreye kadar acil temizlik gerekiyor" diye konuştu. BURSA Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti’nde doluluk oranı yüzde 70’e yükseldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kestel, Bursa, Güncel

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BURSA Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi
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