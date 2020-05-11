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BURSA Kurşunlu çileğinde hasat başladı

Kurşunlu çileğinde hasat başladıBursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı.

11.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:06
Kurşunlu çileğinde hasat başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başladı.
İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilekte yılın ilk hasadı başladı. Tarlada kilosu 5 liradan satılan çilek, Türkiye'nin her bölgesinden alıcı buluyor. Üreticinin 'kırmızı elmas' olarak değerlendirdiği çileğin hasadı 8 ay sürecek. Bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşlar, geçimini çilekten sağlıyor.
İHRACAT BEKLENTİSİ
Çilek üretimi yapan çiftçi Emine Kolay (63), 'Çilek hasadına başladık. Mahallemizde ikamet edenlerin hepsi çilek üretimi yapıyor. Köyümüz geçimini çilekle sağlıyorö dedi. Çiftçi Ünal Zengin ise, 'Çilek hasadımız başladı. Her sene mayıs ayı başında başlayan hasadımız, 8 ay boyunca sürüyor. Aralık ayı başına kadar hasat yapıyoruz. Türkiye de hasat süresi en uzun olan yer Kurşunlu mahallemizdir. Ürettiğimiz çileğin raf ömrü, kalitesi, aroması bakımından bir numaradır" diye konuştu. Geçen yıla göre bu yıl yüksek verim beklediklerini söyleyen Zengin, 'Geçen yıl Gürcistan'a çilek ihracatında bulunmuştuk. Bu yıl da ihracat beklentimiz var. Çünkü koranavirüs nedeniyle ihracat sıkıntısı olabilir" dedi.
MAHALLENİN TAMAMI ÇİLEK YETİŞTİRİYOR
Mahallede bin hane de 4 bin kişinin yaşadığını belirten Zengin, 'Bin hanede yaşayan vatandaşlarımızın tamamı da çilek yetiştiriyor. Mahallemizde yaşayanların geçim kaynağı çilektirö ifadelerini kullandı. Çileğin kilosunu 5 TL'de sattıklarını belirten Zengin, hasat işleminde işçilerin mesafeli olup, maske kullanarak çalıştıklarını da söyledi. 8 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını kaydeden Zengin, 'Bu sene de 40 bin ton civarında rekolte bekliyoruz" diye konuştu. BURSA Kurşunlu çileğinde hasat başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurşunlu, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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