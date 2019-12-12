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Bursa kuyumcu soyguncusu zevk için yaptık

Kuyumcu soyguncusu Zevk için yaptıkBursa'da bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

12.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:57
Kuyumcu soyguncusu Zevk için yaptık
'da bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız sorusuna Zevk için yaptık cevabını verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salı günü Reyhan Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanının soyulmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, geldikleri kuyumcu dükkanında şüphelilerden birinin eğilip, diğerinin de sırtına çıkarak kepenklerin üstünde açık olan pencereden girdiğini belirledi. Şüphelilerin M.G., S.A. ve M.K. olduğu tespit edildi. M.G.'nin 21, S.A.'nın 17 ve M.K.'nin 6 suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, gece saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, çaldıkları 6 altın kolye, 3 yüzük, 122 kolye ucu, 35 çift küpe ile 17 gümüş küpe ve bileklik ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyet çıkışında gazetecilerin, Neden yaptınız sorusuna Zevk için yaptık cevabını verdi.
Bursa kuyumcu soyguncusu zevk için yaptık

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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