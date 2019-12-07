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Bursa lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyorBURSA'nın İnegöl ilçesinde kış ürünü lahananın hasadı başladı.

07.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:14
Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor
BURSA'nın ilçesinde kış ürünü lahananın hasadı başladı. 600 dönümlük alanda yetiştirilen Lahanadan 6 bin ton rekolte beklenirken, çiftçi ise lahananın tarla ve pazar fiyatının arasındaki makasın açılmasından şikayetçi oldu.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerine giderek, incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 'İnegöl'de çeşit çeşit ürün yetiştiriyoruz. Şu anda lahana hasadına başlandı. Hasanpaşa, Kulaca, Cerrah, bölgelerimizde yetiştiriliyor. Lahana hasadımız devam ediyor. Bir lahana 5 kilo geliyor. Çiftçi 1.25 liraya satıyor, pazarda 5 liraya satılıyor. Üreticiden tüketiciye giderken fiyat makası sürekli açılıyor. 600 dönümlük alanda üretim yapılıyor. Bu sene 6 bin ton rekolte beklentisi var. Gönül ister ki çiftçimizin para kazanması. Eğer çiftçimiz kazanamıyorsa tüketici de bunu 5 liraya yemesin. Beklentimiz çiftçimizin kırsalda kalması dedi.
Lahana üreticisi Selman Mestan ise, 'Lahana hasadımızı yapıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. Biz 1.25 liraya satıyoruz, pazarda tüketici 5 liraya satın alıyor. Arada büyük fark var. Bu sorunun giderilmesi gerekiyorö diye konuştu. Diğer üretici Recep Agan da, 'Biz para kazanmazken halkımız bunu çok uçuk fiyatlardan alıyor. Halkımız ucuz yesin istiyoruz. Biz ucuza satarken halkımız neden pahalıya alıyor. Bu bizi üzüyor ifadelerini kullandı.
Bursa lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor

Sezai Çelik, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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