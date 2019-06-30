30.06.2019 18:00
Haberler » Güncel » Haber

BURSA LİSENİN BAHÇESİNDEKİ GÜVENLİK KABİNİNDE YANGIN

Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Osmangazi ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, saat 11.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, söndürme çalışması başlattı. Güvenlik kabinindeki yangın, 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.BURSA LİSENİN BAHÇESİNDEKİ GÜVENLİK KABİNİNDE YANGIN
Kaynak: DHA
Bursa , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:10 Denizlispor efsanevi başkanlarından İpek son yolculuğuna uğurlandı
19:10 Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa şampiyonu
19:10 İSTANBUL-TAKSİM'DE 'ONUR YÜRÜYÜŞÜ'NE POLİS MÜDAHALESİ
19:10 Dikili'de orman yangını
19:08 TBMM Başkanı Şentop ata toprağı Gevgeli'de
19:07 Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı renkli kutlamalara sahne oldu
19:07 Didim'de otluk alanda yangın