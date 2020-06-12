BURSA Lodos ağaçları devirdi, vatandaşlar yere düşen dutları yedi

Lodos ağaçları devirdi, vatandaşlar yere düşen dutları yediBURSA'da etkili olan şiddetli lodos, ağaçları devirdi.

12.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:44
Lodos ağaçları devirdi, vatandaşlar yere düşen dutları yedi
BURSA'da etkili olan şiddetli lodos, ağaçları devirdi. Park halindeki bazı araçlara zarar veren ağaçlardan birinden yola dökülen dutları vatandaşlar, toplayıp yedi. Bursa'da saat 15.30 sıralarında başlayan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki otomobiller zarar gördü. Çağlayan Sokak üzerinde ise 25 metrelik dut ağacı devrildi. Vatandaşlar da yere düşen dutları toplayıp, yedi. Vatandaşlar, ağacı kendi imkanlarıyla kaldırdı.
Emin Vatansever (47), "Rüzgar dut ağacını devirdi. Biz de sebepleniyoruz, dut yiyoruz. Değerlendiriyoruz. Rüzgar çok şiddetliydi, yıkıldı ve şimdi bunu kaldıracağız" dedi. BURSA Lodos ağaçları devirdi, vatandaşlar yere düşen dutları yedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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