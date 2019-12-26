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Bursa lodos, antren tamircilerinin işini artırdı

Lodos, antren tamircilerinin işini artırdıBURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 gün süren lodos nedeniyle uçan veya dönen antenler, tamircilerinin fazla mesai yapmasına neden oldu.

26.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:05
Lodos, antren tamircilerinin işini artırdı
BURSA'nın ilçesinde 3 gün süren lodos nedeniyle uçan veya dönen antenler, tamircilerinin fazla mesai yapmasına neden oldu. Bu durumdan memnun olan çatı tamircileri, Kar yağdığında veya lodos çıktığında bize ve meslektaşlarımıza iş çıkıyor dedi.
İnegöl'de anten tamircileri, lodos nedeniyle zarar gören antenleri tamir etmek için mesai yaptı. Anten tamircisi Mustafa Güden, 'Doğal bir afet olmasa da yılda 2 sefer oluyor. Kar yağdığında veya lodos çıktığında bize ve meslektaşlarımıza iş çıkıyor. 2 gündür yoğun şekilde anten ayarı yapıyoruz. Aşırı rüzgardan çanak antenler yerinden çıkıyor. Onları tamir ediyoruz. Oldukça yoğunuzö dedi.
ÇATILARDA TEHLİKE
Anten tamirinin oldukça riskli olduğunu ifade eden Güden, 'Oldukça zor. Kimseye tavsiye etmiyorum. Kimse çatısına çıkıp anten ayarı yapmasın, çok tehlikeli. Artık anten tamiri özel aletlerle yapılıyor. Çatılarda bu işi yapmak zor oluyor. Yılladır çatılarda olduğumuz için bu konuda tecrübeliyiz. Bunu usta olmayan kişi yapamaz. Riskli bir iş, özellikle yağmurlu havalarda çatılar kaygan oluyor. Her işi bir bilene yaptırmak lazım ifadelerini kullandı.
Bursa lodos, antren tamircilerinin işini artırdı

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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