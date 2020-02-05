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Bursa lodosta uçan çatı arabaların üzerine düştü

Lodosta uçan çatı arabaların üzerine düştüBursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun uçurduğu çatı park halindeki 1 kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü.

05.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:37
Lodosta uçan çatı arabaların üzerine düştü
'nın ilçesinde şiddetli lodosun uçurduğu çatı park halindeki 1 kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasara yol açan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Mahmudiye Mahallesi 1'nci Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 150 metre uçarak, Diriliş Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonet ile iki otomobilin üzerine düştü. Uçan çatının altında kalan araçlarda maddi hasar oluşurken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Çatı vinç yardımıyla kaldırılırken, caddedeki diğer çatıların uçmaması için önlemler alındı.
Bursa lodosta uçan çatı arabaların üzerine düştü

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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