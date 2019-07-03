03.07.2019 15:59
Haberler» Güncel» Haber

BURSA Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldı

Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldıBursa'da SİVAS'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26'ncı yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldı
Bursa'da SİVAS'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26'ncı yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 şair, yazar, ozan ve 2 otel görevlisinin hayatını kaybettiği olayların 26'ıncı yıl dönümünde Bursa'da anma programı düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Setbaşı'nda buluşan grup, sloganlar atarak, Heykel'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma etkinliklerini her yıl düzenleyeceklerini belirten Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ali Özkan Biz bu anmaları her yıl yapacağı, unutulmasın, bu yangınlar bir daha yaşanmasın. Her 2 Temmuz'da alanlarda olacağız, ta ki ülkemize demokrasi, barış, kardeşlik gelene kadar dedi. BURSA Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldı
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:51   Engelsiz plajlar hayatı kolaylaştırıyor
16:51   Niğde'de FETÖ'den aranan 1 astsubay gözaltına alındı
16:51   DHA DIŞ- Alkollü kaptan, tekneye çarptı
16:51   SPOR Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
16:50   Fenalaşan simitçinin yardımına koştular
16:50   Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
16:50   Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi