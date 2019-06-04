04.06.2019 18:15
Haberler» Güncel » Haber

BURSA Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğuBursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi halkının bayramlaşmasında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, bayram namazı sonrası bayramlaşmak için meydanda toplandı. Bayramlaşmak için sıraya girenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 4 bin 200 nüfuslu mahallede yaklaşık bin kişinin bayramlaşmaya katıldığı belirtilirken, ilk kez görüntüyle karşılaşanlar şaşırdı. BURSA Mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel