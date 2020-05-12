BURSA Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kamerada

Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı.

12.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:25
Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı.
İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki manava saat 06.15 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheli, kasadaki bozuk paralar ile para dolu olan sadaka kutusunu alıp, kaçtı.
Sabah geldiği manavında hırsızlığı fark eden Bekir Ürkmez, güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bekir Ürkmez, 'Saat 06.15'te hırsız rahat rahat içeri girmiş. Sadaka kutusu dahil tüm bozuk paraları almış mübarek gün. Biz gece gündüz koşturuyoruz, o gelip toplamış gitmiş. Yaklaşık 400 lira bozuk para vardı. Yanında para dolu sadaka kutusu vardı. Dağıttığı her şeyi yerine koymuş ve gitmiş. Şikayetçi oldum. Gereken yapılsın' dedi. BURSA Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Hamidiye, Ürkmez, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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