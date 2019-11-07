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Bursa manavına giren hırsızı kendi buldu

Manavına giren hırsızı kendi bulduBursa'nın İnegöl ilçesinde, Cihan Adak (33), manav dükkanına girerek kasadaki 3 bin lirayı çalan 17 yaşındaki şüpheliyi, önce güvenlik kamerası görüntülerinden belirledi, ardından da iş yerine davet edip gizlice fotoğrafladı.

07.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:20
Manavına giren hırsızı kendi buldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cihan Adak (33), manav dükkanına girerek kasadaki 3 bin lirayı çalan 17 yaşındaki şüpheliyi, önce güvenlik kamerası görüntülerinden belirledi, ardından da iş yerine davet edip gizlice fotoğrafladı. Adak'ın ihbarıyla da polis, hırsızlık şüphelisini yakaladı.
Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cihan Adak'a ait manava, 8 Ekim gecesi hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız, kasadaki 3 bin lirayı alıp kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Adak, güvenlik kameralarını inceledi. Kamerada hırsızı gören Adak, polisi aradı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan 17 gün sonra aynı hırsız, ikinci kez manava girmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Bir kez daha kamera tarafından görüntülenen hırsızı gören Cihan Adak, çevrede araştırma başlattı.
Kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin kardeşi T.Y.'ye (15) ulaştı. Cihan Adak, birkaç gün sonra şüpheliyi manavın önünden geçerken gördü. Durumu fark ettirmeden yanna çağırdığı şüpheliyle sohbete başladı. Bu sırada cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından polisi arayıp, bilgi verdi. Polis de A.Y. (17) olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.Y. ifadesinde suçunu itiraf etti.
Cihan Adak, 22 gün önce iş yerimize giren hırsız kasadaki 3 bin lirayı çaldı. İki gün önce tekrar işyerine girmeyi denemiş. Olaydan sonra insanları dikkatlice incelemeye başladım. Dikkatimi çeken iki kişiden birini durdurdum. Hareketlerinden şüphelenince ısrar ettim ve ağabeyinin hırsızlık yaptığını söyledi. Ağabeyinin buradan geçeceğini söyledi. Ben de beklemeye başladım. Bir süre sonra manavın önünden geçerken durdurdum onu. Konuştum, fotoğrafını çektim. İş yerinde müşteriler olduğu için hırsızı etkisiz hale getirmedim. Hırsız gidince polisi aradım, haber verdim. Bu şahıs birkaç manavı daha soymuş. Emniyet ekiplerimiz gereğini yapacaklardır dedi.
Bursa manavına giren hırsızı kendi buldu

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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