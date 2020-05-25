BURSA Marketten içki ve sigara hırsızlığı kamerada

Marketten içki ve sigara hırsızlığı kameradaBursa'da bir markete giren 4 şüpheli, çok sayıda sigara ve alkollü içecek çaldı.

25.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:21
Marketten içki ve sigara hırsızlığı kamerada
Bursa'da bir markete giren 4 şüpheli, çok sayıda sigara ve alkollü içecek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, geçen cuma günü merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. 4 şüpheli, marketin kilitli olan kapısını kırarak, içeri girdi. İçki ve sigara reyonuna yönelen hırsızlar, buradan çok sayıda ürünü alarak, marketten çıktı. Kaçarken çaldıkları sigaraların bir kısmını düşüren 4 şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Markete gelen çalışanlar, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. BURSA Marketten içki ve sigara hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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