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BURSA Marketten peynir ve tereyağı hırsızlığı kamerada

Marketten peynir ve tereyağı hırsızlığı kameradaBURSA'da 3 kişinin, bir marketten peynir, tereyağı ve sucuğu montlarının içine gizleyerek çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

07.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:40
Marketten peynir ve tereyağı hırsızlığı kamerada
BURSA'da 3 kişinin, bir marketten peynir, tereyağı ve sucuğu montlarının içine gizleyerek çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete müşteri gibi giren 3 kişi, şarküteri reyonuna yöneldi. Reyon sırayla giden bu kişiler, çevreyi kolaçan edip dolaptan aldıkları tereyağı, sucuk ve peynirleri montlarının içine gizleyerek dışarı çıkarak uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden market çalışanları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. BURSA Marketten peynir ve tereyağı hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Fethiye, Polis, Sabah, Güncel, Haber

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