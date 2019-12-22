Haberler » Güncel » Bursa masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı - Haber

Bursa masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandıBursa'da, masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E. (41) ile eşi H.E. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı.

22.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:43
Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı
'da, masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E. (41) ile eşi H.E. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.E. ile eşi H.E.'nin, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan masaj salonlarında, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Masaj salonlarını bir süre takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Polisler, 2 mesaj salonuna eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda H.E. ve eşi H.E. ile 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. H.E. ile eşi H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi'nce sınır dışı edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuş yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
---------------
-Zanlıların adliyeye sevk olması
Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜBURSA, (DHA)
=========================
Bursa masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:07   DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber
14:07   ODTÜ'de şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı - Haber
14:07   Bahçelievler'de cinayet - Haber
14:06   BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU (Kadının fotoğrafıyla) - Haber
14:01   Bursa'nın genç starları belli oldu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:11:33